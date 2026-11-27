お笑い芸人のあべこうじが2026年11月26日、東京都中野区で歩行者の肘に接触し立ち去ったとして警視庁から事情聴取を受けた。妻の高橋愛氏への影響も懸念されている。

お笑い芸人・ あべこうじ が、交通事故に関連する疑いで警察から任意の事情聴取を受けることになった。具体的には、2026年11月26日の午後3時半ごろ、東京都 中野区 野方の商店街において、乗用車を運転中に歩行者と接触した疑いがかけられている。あべは現場から立ち去ったとみられており、 警視庁 は現在、過失運転傷害および道路交通法違反（ ひき逃げ ）の疑いで捜査を進展させている。

接触事故の詳細と任意聴取の経緯

あべこうじは、警視庁の任意の調べに対し、事故当時の状況について説明を行っている。彼によれば、車両がその場所を通過する際に、鈍い音が鳴ったことを自覚していたという。しかし、ルームミラーを使用して後方を確認した際、周囲に異常な状況は見られなかったため、そのまま現場を離脱したと述べている。この発言は、接触事実を完全に否定したものではなく、音は感知していたものの視覚確認で問題ないと誤認した結果、立ち去ったという経緯を示唆するものである。

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事案が発生したのは、2026年11月26日の午後3時半ごろである。東京都中野区野方にある活気のある商店街を、あべが運転する乗用車が走行していた直後のことである。車両の左側に設置されていたサイドミラーが、横断歩道などではなく歩道や路側帯を歩行中だった20代の男性の右ひじ部分に物理的に接触した。この接触により、歩行者だった20代の男性は怪我を負う事態となった。あべは、この接触後、すぐに車両を停止して怪我人の確認や警察への連絡を行うことなく、その場を後にしたと報じられている。

過失運転傷害の容疑と警視庁の捜査方針

警視庁は、あべこうじの行為について、過失運転致傷および道路交通法違反（ひき逃げ）という二つの観点から法的な検証を進めている。過失運転致傷は、自動車等の運航の危険性によって人を負傷させた場合などに適用される可能性が高い罪名である。また、ひき逃げ罪については、交通事故を起こした者が直ちにその事故の処理を行う義務を怠り、現場を離れた事実が問われることになる。

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今回の捜査では、あべが任意で警察署に出頭し、事情聴取に応じている点が特徴的である。任意の聴取であるため、強制捜査ではないものの、警視庁が容疑を重く捉えていることを示している。あべの供述である「鈍い音がした」という部分と、「ミラーで確認して異常なし」という判断の間に、運転者としての注意義務違反があったかどうかの判断が焦点となる。接触後の対応が遅れたことが、最終的にひき逃げに該当するかどうかの重要な分岐点となる可能性が高い。

高橋愛氏への影響とファンからの反響

この報道が駆け巡ると、SNS上では大きく反応が広がった。あべこうじの妻は、元モーニング娘。のメンバーであり女優としても活躍する高橋愛である。2014年に結婚以来、おしどり夫婦として知られる二人であるが、突然のニュースを受け、多くのファンが高橋愛の心境を案じる声を投稿している。X（旧Twitter）上では、「高橋愛が泣いとるよ」といった嘆きの言葉や、「これがホントだとすると奥さん悲しむね」といった憂慮の声が相次いでいる。

また、あべこうじ本人に対して厳しく叱責を寄せる意見も見られた。「あべこうじコラーー！！！！！ 高橋愛様の旦那という自覚を持て」といった投稿は、報道が事実と判明した場合の社会的な批判の大きさを示している。両者の年齢関係やキャリア、そして家族構成も含め、公人としての責任の重さが問われる事態となっている。SNSの反応は、単なる芸能ニュースの枠を超え、家族を巻き込んだ倫理観の衝突として捉えられている。

aべこうじの経歴と地域活動の背景

あべこうじ（本名・阿部公二、51歳）は、1997年に芸人デビューを果たし、その後の2001年よりピン芸人および漫談家として活動を本格化させた。彼のキャリアの中で最も輝かしい栄誉の一つは、2010年に獲得した『R-1ぐらんぷり』の王者というタイトルである。この優勝により、全国区での知名度を高め、多くの番組に出演するなど、長年にわたりお笑い界の第一線で活躍してきた。

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東京や大阪などの大都市での活動に加え、青森県など地方での地域密着型の活動も手掛けてきた。青森朝日放送の情報番組『夢はここから生放送 ハッピィ』ではMCを務め、地域コミュニティとの結びつきを強めてきた。また、青森県において温泉施設「ハッピィー百沢温泉」の運営にも携わっており、地域経済への貢献も行ってきた。さらに、その温泉水を利用したスキンケアブランド「bicent」のプロデュースも手がけるなど、ビジネス分野での展開も行っていた。

現在、あべこうじはTBSや時事通信などの報道を受け、刑事事件の容疑者としての立場に置かれている。任意の聴取段階ではまだ起訴や拘留などの強制措置は取られていないが、今後の捜査次第で状況は大きく変動する可能性がある。高橋愛氏や関係者への精神的負担は計り知れないものであり、ファンおよび視聴者からの視線は厳しさを増している。今後の公式な発表や、あべ本人ならびに所属事務所の対応に注目が集まる。事実関係が明確になった段階で、芸界での活動継続や処遇について、より具体的な動きが見えてくるだろう。