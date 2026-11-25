タレント・アーティスト、あのが24日、都内とオンライン上で行われたテレビ大阪の『あのとあーだこーだ』取材会に、文芸評論家・三宅香帆氏とともに出席し、大阪の印象を語った。

タレント・アーティスト、あのが24日、都内とオンライン上で行われたテレビ大阪の『あのとあーだこーだ』取材会に、文芸評論家・三宅香帆氏とともに出席し、大阪の印象を語った。 テレビ大阪で番組がスタートすることにちなみ、大阪の印象を聞かれた2人。

三宅氏が「関西は、言葉が京都と奈良と兵庫と大阪で全然違うのがおもしろいなと思っていて、私の知り合いの中で、大阪出身でゆっくりしゃべる人をマジで見たことがない」と表し、「わたしはもともと早口なので、大阪の人といくと『なんて気が合うんだ！ 』って感動するところがあります」とコメントした。 あのも大阪人の早口に同調。

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「僕の周りは大阪の人が多くて、ご飯とか行くとめっちゃ早くて、なんでそんな急ぐんだろうと思う」と吐露し「話すスピードに頑張ってついていこうとめっちゃスピーディーになる」と大阪人につられてしまうと明かした。 ただ「それが嫌だなってあんま思っていなくて…。 そこには温かさというか、ちょっと言いづらいことも関西の力というか、関西弁の思ったことを普通に言ってくれるっていうのが結構落ち着くから、すごく助かってる」と話していた。

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同番組は、制作費総額1億円のコンテンツ公募企画「テレビ大阪ネクストIPプロジェクト」で選定された1つで、あのと三宅氏が独自の見解で自由気ままにしゃべるトークバラエティーとなる。

「SNS事情」や「流行語」「推し活」など現代社会に意見を交わしたり、「お菓子マニア」や「AIと結婚した人」の生態に迫る。 初回は12月5日に放送される。 #2 あーだこーだ話そう（ゲスト：岡田斗司夫）