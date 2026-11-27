文部科学省は27日、宇宙航空研究開発機構（JAXA）が来春ごろをめどに日本人宇宙飛行士を新たに募集すると発表した。米国主導の国際探査「アルテミス計画」で、20… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

文部科学省は27日、宇宙航空研究開発機構（ JAXA ）が来春ごろをめどに日本人宇宙飛行士を新たに募集すると発表した。 米国主導の国際探査「アルテミス計画」で、2030年代から持続的に月などでの活動が想定されるため、人材を手厚く育成するのが狙いだとしている。

募集は21年度以来。 採用人数は「若干名」で、前回同様、学歴や専門性は不問とする。 JAXAの飛行士星出彰彦さん（57）は「これまで培ってきた技術や知見、経験を未来へつなげていく機会を得られることをうれしく思う。 好奇心と探究心を持ち、仲間と力を合わせながら前進できる飛行士を求めている」とのコメントを出した。

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来年4月ごろに募集要項を公表し、6月ごろから3カ月程度、書類による応募を受け付ける。1年ほどかけて選抜試験をし、結果を28年秋ごろに発表する予定。 前回の選抜では採用後、約1年半の基礎訓練を経て、正式に宇宙飛行士に認定された。13年ぶりだった前回は、応募資格が緩和され、過去最多となる4127人が応募した。 書類選抜の上、英語試験や面接、技量・資質検査などを含む4段階の選考を経て、23年2月に米田あゆさん（31）と諏訪理さん（49）が候補者に選ばれた。 社会最新ニュース