最近公開されたグーグルの特許出願は、AIを使って視聴者一人ひとりに合わせたテレビチャンネルを作るという構想に関するものだ。

によると、出願書類に記載されたシステムは、「YouTube」などで視聴する作品のジャンルやタイトルに加え、端末のIPアドレスから得られる情報や年齢などの属性データを使って、視聴者がどのような動画やテレビ番組を好むかを把握する。

なお、この出願は拒絶されたものの、Googleは内容を補正して再提出できるという。 例えば、Johnさんが犯罪コメディーや恋愛コメディー、SF冒険ものを好むなら、「John’s Channel」のような専用チャンネルに、そうしたジャンルのAI生成番組をそろえられる。 Patentlyzeによると、このサービスは音声での指示に応じて新しい動画を作ることも、自動で生成することもできるという。 AI生成コンテンツ専用のチャンネルには、すでに先例がある。

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最近ではFairground Entertainmentが、AI生成作品だけを扱う広告付き無料配信チャンネル「Fairground AI Creator TV」を開設した。 生成AIに対する懐疑的な見方は、地域住民の間にも、一般のインターネット利用者の間にも根強く残っている。 AIモデルを動かすためのデータセンターの新設をめぐっては、電力や水の大量消費を懸念する住民の反対運動が広がっている。 一方、AIで作られたコンテンツにも反発が強まっている。

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特に若い視聴者の間では、本物らしさに欠ける「AIスロップ」だとして、AI生成作品が広く敬遠されている。