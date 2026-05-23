あつのSNS投稿で番組降板宣言

あるバラエティー番組的主役、あつのSNS投稿で、番組降板宣言島をすることがわかった。番組主役は好意的な質問できずに、制作側との衝突を誘い出すことがわかった。これまでに、番組側に対して改善を求めたものの改善されず、不適当な状況が連続しており、その結果として降板宣言をした原因となっている。

あの（C）ORICON NewS inc.放送から1週間も経たずに、事態が急展開した。 事の発端は、18日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『あのちゃんねる』（月曜 深0：15）で、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を出したこと。

その後、鈴木がインスタグラムで反応し、同局が22日に声明を発表した。 そして、翌23日にあのがSNSを通じて番組の‘降板’宣言する衝撃的な流れをみせている。 あのが行った投稿と照らし合わせながら、改めて経緯を追ってみる。 あのが主役の『あのちゃんねる』は、2020年10月に深夜の‘バラバラ大作戦’内の番組としてスタート。

あのが人気芸能人をゲストに招き、さまざまな企画に挑戦するという自由でゆるい雰囲気で話題となった。21年10月に番組が終了して以降は、テレビ朝日公式YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました』で、隔週木曜日に新作を配信していたが、24年に地上波に‘異例の復活’を果たした。 あのにとって初の冠番組でもあり、これまでの経緯をたどると演者・スタッフともに思い入れのある番組だろう。 あのが23日にXで投稿した内容では、番組への思いゆえに制作サイドとやり取りを行っていたことが明かされていた。... （略





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バラエティー番組 番組降板 制作サイドとのやりと プログラムの Ateliers Tydzieńowych Youtubeチャンネル Videos Hichin Began Watching

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