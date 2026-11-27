恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃（41）が26日、自身のブログを更新。ロングヘアをばっさり切り、ショートボブにイメージチェンジした姿を公開した。

桃は「ショートボブにイメチェン!! 家族の反応は…?!！ 」と題したブログで、「激的ビフォーアフター…」と切り出し、「ロングから…」「ショートボブになりました！！ 」とカット前後の写真を披露。

「どうかな?!?! 笑」と呼びかけた。 胸元まであったブラウンのロングヘアから、あご付近の長さの軽やかなボブへと大胆にイメチェン。 薄く下ろした前髪や、頬に沿うように流れる顔周りの毛束、外側に動きをつけた毛先が印象的な仕上がりとなっている。

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アイボリーの透かし編みニット姿で、角度を変えながら新しいヘアスタイルを披露した。 この投稿には「可愛～～い」「いい～凄くいい」「ふわふわな雰囲気にめちゃくちゃ合ってる！！ 」「大正解〇大優勝！！ 」「かわいい、とても！！