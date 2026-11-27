BalazsKoranyiFrancescoCanepa[フランクフルト２７日ロイター]-欧州中央銀行（ＥＣＢ）は

Balazs Koranyi Francesco Canepa - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）は、ラガルド総裁が来年２月に退任すると、世界の主要中央銀行で政策決定機関の男性比率が最も高くなる見通しだ。

長年にわたりジェンダーバランスの推進に取り組んできた組‌織としては、違和感のある状態となる。 この比較は、ジェンダーの多様性をラガルド体制の象徴‌としてきたＥＣＢにとって、やや不本意なものだろう。 また研究によると、その影響は表面上の問題にとどまらない可能性がある。 金融政策委員会の多様性が高いほど議論が活発になり、インフレへの対応すら異なってくるとの指摘もある。

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ＥＣＢを監督する欧州議会の委員会に所​属するステファニー・ヨンクルタン氏は「３億５０００万人の欧州市民に影響を与える決定を下す組織が、利用可能な人材の半分を無視する余裕はない。 何が何でも厳格な男女同数を求めるわけではないが、あるべき姿からはほど遠い」と述べた。 ミシェル・ブロック氏が総裁を務めるオーストラリア準備銀行（中央銀行）の女性比率が最も高く、９議席のうち６議席を女性が占める。 ニュージーランド（ＮＺ）と英国でも女性が過半数を占めている。