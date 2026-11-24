プレスリリース 【SMBCグループ】AIトランスフォーメーションのキーメッセージ「『やりたい』を『できる』に。Achieve Your Aspiration.」を策定

AI活用を一部のIT部門にとどめず、約13万人の全従業員からアイデアを募る「全社参加型」のボトムアップアプローチを推進しています。 当初は生成AIの投資枠として500億円を設定していましたが、将来の事業変化を見据え、AI関連全体への資金投入を1,000億円へと拡大しました。

グループ・グローバルの従業員にMicrosoft 365 Copilotを約7万アカウント配布し、全員がAIを使いこなせる環境を整備しています。 挑戦を促す文化のもとで組織改革を進め、すでに約300件のAIプロジェクトが始動しています。 SMBC AIオペレーター：人を減らすためではなく「お客さまに寄り添う余力を生むため」の実装として、コールセンターへのAI導入を推進しています。 AIによる24時間365日の対応と、有人オペレーターとのシームレスな連携体制を構築することで、より高精度で自然な応対を実現。

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SMBCおよびOlive関連の照会においては有人対応と同様の応答品質を確保した上で、AIの問い合わせ対応完結率が72％に達しました。 CFO Agent：法人のお客さま向けに、AIを活用してデータの統合・可視化から要因分析、最適なアクションの検討までを一気通貫で支援。 従来の金融サービスにとどまらず、お客さまの経営判断のスピードを高める取組を進めています。 その前身となる「CFOダッシュボード」は、個社の経営課題に沿って開発し、4年間で約200社に提供しています。

AI-CEO：中島グループCEOの過去の発言や考え方を学習させ、経営トップの発想を再現して対話できる社内向けAIです。 従業員が日常的にAIに触れ、使いこなすためのきっかけとして導入し、全社的なAIリテラシーの底上げを図っています。2025年夏に展開を開始し、国内従業員約3万人が使用しています。 （AIトランスフォーメーション推進部担当：新井）Q. AI活用において、「効率化」や「人員削減」を方針に掲げる企業もある中で、あえて「人の意志や挑戦」をキーメッセージに掲げた理由を教えてください。

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A. AI活用で業務の効率化はある程度進んできましたが、「AIで何をしたいのか」が見えにくいと感じていました。 AI活用をする理由は、突き詰めると、お客さまとビジネスをよく知る従業員の「お客さまのためにこれを実現したい」という想いを形にすることにあります。 AIは、その実現を妨げる制約を取り除く手段です。 だからこそ、人の意志や挑戦を、キーメッセージの主題にしました。

A. 人は、お客さまの変化や現場をよく知り、「こうしたい」という想いを語って周りを巻き込みます。 AIは、データ分析やプロトタイプ作成、業務の自動化などで、実現を阻むさまざまな「壁」を乗り越える役割を担います。 想いを持つ人と、AIが協働し、お客さまへの新たな価値を生み出す関係を目指しています。 A. 例えば、法人のお客さま向けに提供しているCFO Agentは、単なる業務効率化ではなく、金融機関の事業領域そのものを再定義する取組です。

フロントとシステム、ミドル・バックなど社内の垣根もAIで取り払い、わたしたち自身が変わることで、お客さまの経営に初期から伴走するパートナーを目指しています。