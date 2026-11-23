キックボクシングの元GLORY世界フェザー級王者で初代RISE世界スーパーライト級王者の“ペッチ”ことペットパノムルン・キャットムーカオ（31＝タイ）が、自身… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

キックボクシングの元GLORY世界フェザー級王者で初代RISE世界スーパーライト級王者の“ ペッチ”こと ペットパノムルン・キャットムーカオ （31＝タイ）が、自身のインスタグラムで ムエタイ のメジャーイベント「 RWS （ラジャダムナン・ワールドシリーズ）」との契約を発表した。

今年8月にキックボクシングからの引退を表明していた名王者が、自身の原点であるムエタイのリングへ復帰する。 ペッチはGLORYで2018年9月にフェザー級王座を獲得して以降、9度の防衛に成功し、24年のGLORY×RISEフェザー級GPも制覇。 ムエタイ時代にもWMC世界ライト級王座やタイ国プロムエタイ協会の3階級王座を手にしてきたが、伝統のラジャダムナンスタジアム認定王座だけは未獲得のままだった。

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海外キックボクシングメディアの「BEYOND KICK」によると、今回のRWS参戦では、唯一手にしていない殿堂のベルト獲得を最大の目標に据えているという。 RWSデビュー戦の日程や階級、対戦相手はまだ発表されていない。 同メディアによると、ペッチは今年8月にラジャ王者のダムがカピタンを破って5度目の防衛を果たした試合を会場で観戦していたという。

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GLORYでは－65キロで戦っていたため、ラジャの140ポンド（＝約63・5キロ、スーパーライト級）に落とす場合は減量が必要となる一方、ウエルター級（－147ポンド＝約66・7キロ）やスーパーウエルター級（－154ポンド＝約69・9キロ）ではリッティワダやタナンチャイ、ペッチモラコットら強豪との対戦も候補に挙がっている。 また、RWSは日本のRISEと提携関係にあり、積極的に対抗戦のような意味を持つカードが組まれている。 RISEの中心選手である中村寛は10月に行われたRWSでラジャダムナンスタジアム認定ライト級王座を獲得した。

ペッチは今年6月のRISE東京大会で行われたトーナメント決勝で、原口健飛に延長判定で敗れ（原口とは通算3勝1敗）、これがキックでの最終戦となった。 ペッチがムエタイの舞台に戻ったとはいえ、団体間の提携を背景に、原口との5度目の対戦が実現する可能性もゼロではなさそうだ。