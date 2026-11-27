世界最高峰のムエタイイベント「RWS（ラジャダムナン・ワールドシリーズ）」と契約した元GLORY世界フェザー級王者で初代RISE世界スーパーライト級王者の“ペ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

世界最高峰の ムエタイ イベント「 RWS （ラジャダムナン・ワールドシリーズ）」と契約した元GLORY世界フェザー級王者で初代RISE世界スーパーライト級王者の“ペッチ”こと ペットパノムルン・キャットムーカオ （31＝タイ）の初戦が、いきなりタイトルマッチに決まった。

GLORYで9度防衛の偉業を成し遂げたペッチは、今年6月のRISE東京大会で行われた「GLORY×RISE」－65キロ級世界トーナメント決勝で原口健飛に延長判定負け。7月に故郷タイで短期出家した後、8月にキックボクシング引退とGLORY離脱が発表されていた。 しかし直後の8月にRWSを現地観戦し、ダムの王座防衛戦を見届けると、今月23日にRWSとの正式契約とムエタイ復帰を発表。6月の来日時にRWSのバンク・タインチャイCEOから参戦を打診されたことが転機となったもようだ。

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日本の格闘技界とも縁が深い。22年8月に原口を下して初代RISE世界王座を獲得し、同年12月には山田洸誓の引退試合の相手を務めて判定勝ち。 原口とは21年から今年6月まで計4度拳を交え、日本のリングで最強の壁として君臨した。 昨年12月のラジャ80周年大会前には、同王座に挑戦するRISE世界王者・大﨑一貴と対談してムエタイ対策を伝授した。 迎え撃つダムも今年4月のRWSで、かつてペッチからRISE世界王座を奪ったチャド・コリンズの挑戦を判定で退けた実力者だ。