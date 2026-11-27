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【RISE】那須川龍心が12・20参戦！来年は兄天心超え＆吉成名高戦も視野に10秒KO宣言
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RISE世界スーパーフライ級（－53キロ）王者の那須川龍心（20＝TEAM TEPPEN）が「RISEワールドシリーズ2026 TOKYO Final」（12… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）
RISE 世界 スーパーフライ級 （－53キロ）王者の 那須川龍心 （20＝TEAM TEPPEN）が「 RISE ワールドシリーズ2026 TOKYO Final」（12月20日、東京・Kanadevia Hall）に参戦することが決定した。
龍心は11月18日の「ONE SAMURAI 5」で永井雷智を1回36秒でKOしたばかり。 ノーダメージでの勝利を受け、年内最終戦への出場が決まった。
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「ケガしてれば断る理由があったと思うんですけど、あの内容でちょっとどっかケガしましたとは、なかなかウソもつけないぐらいの秒数で終わってしまったんで」と笑顔を見せ、「RISEの（今年）ラストのワールドシリーズなんで、俺が出るしかないよなって」と参戦を決断した。 これが年間7試合目。
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