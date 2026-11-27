キックボクシングのRISEは27日、「RISEワールドシリーズ2026 TOKYO Final」（12月20日に東京・Kanadevia Hall）の対戦カー… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

キックボクシングの RISE は27日、「 RISE ワールドシリーズ2026 TOKYO Final」（12月20日に東京・Kanadevia Hall）の対戦カード変更を発表した。

「RISEワールドシリーズ －55キロトーナメント」1回戦で第2代RISE世界バンタム級王者・大﨑孔稀（27＝OISHI GYM）と対戦予定だった玖村将史（27＝TEAM TEPPEN）が右足部靱帯（じんたい）損傷により欠場。 代役として同級5位の山田貴紀（あつき、18＝山口道場）が大﨑と対戦することが決まった。 玖村は今月18日の「ONE SAMURAI 5」で右足首を負傷し、全治4～6週間と診断された。

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RISEを通じ「世界トーナメントという最高の舞台だったので正直めちゃくちゃ悔しいです」「まずはしっかり治して、また万全の状態でリングに戻ってきます」などとコメント。 RISEの伊藤隆代表は9月のトーナメント出場査定試合後にONE参戦を認めた経緯について「容認してしまった私たちの主催者の落ち度でもあるのかなと思ってます」と陳謝した。 会見に出席しなかった大﨑はVTRで「僕だったらそのケガでも試合に出ますし、それだけのトーナメントにかける気持ちなんだなっていう風に思いました」「もう正直（玖村に）興味はないです」と玖村を一蹴。