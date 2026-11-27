キックボクシングRISEの伊藤隆代表（56）が27日に行われたカード発表会見後にメディアの囲み取材に対応。小林愛理奈やチャド・コリンズらがRISEから戦いの舞… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

キックボクシング RISE の 伊藤隆 代表（56）が27日に行われたカード発表会見後にメディアの囲み取材に対応。 小林愛理奈やチャド・コリンズらが RISE から戦いの舞台を移したことで、団体間の緊張が高まっているのではと言われているKNOCK OUTとの関係について言及した。

以下、伊藤代表の主な一問一答。 －12・30のKNOCK OUTでパヤーフォン・バンチャメーク（タイ）が、元RISE王者で現KNOCK OUT－RED女子ライトフライ級王者の小林愛理奈に挑戦することが決まりました。 パヤーフォンは来年頭に、RISE QUEENミニフライ級王者の宮本芽依に挑戦するはずだったのでは 「この（KNOCK OUTからパヤーフォン側への）オファーの経緯とかも（パヤーフォンが主戦場とする）RWS本部に調べてもらって分かったんですけど、もともと（KNOCK OUTの方が）先に契約があったらしいんですね、まず1試合、年末の。

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うちもRWS独占じゃないんでしょうがないんですけど。 今回この試合をやって、終わった後（RISEの）タイトルマッチがあることも、先方も知ってたと思うんですけど。 そういうことに関しては、まあ一報欲しかったかなっていうのはありますね」「あれはたぶん勘違いしてて。 あれは小林愛理奈の件に関して『この件に関しては御社とやり取りはしない』って言ったわけです」「そうそう。