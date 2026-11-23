ドジャースの佐々木朗希投手（25）が初主催する学童野球大会「2026RokiSeries（ローキシリーズ）」は23

ドジャースの佐々木朗希投手（25）が初主催する学童野球大会「2026 RokiSeries（ローキシリーズ）」は23日、岩手県陸前高田市で決勝が行われた。 二戸ベースボールクラブスポーツ少年団（二戸）と八幡平市連合（八幡平）の対戦は、メジャーリーグさながらの演出で盛り上がった。

ドジャースでデータ分析や大谷翔平の通訳などを務めるウィル・アイアトン氏が、米人気ラッパー、ケンドリック・ラマーの「Not LikeUs」に合わせて両チームの先発メンバーを英語で紹介。 同曲はドジャースの本拠地でスタメン発表時にも使用されることで知られる。 選手たちは名前を呼ばれるとグラウンドに登場し、仲間とハイタッチを交わすなど、メジャー式の演出に笑顔を見せた。 決勝前にはアイアトン氏が始球式に登板。99キロを計測した投球は高めに外れてボールとなったものの、ノーバウンドの力強い一球で観客を沸かせた。

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佐々木の故郷で初開催された大会は、世界最高峰の舞台を思わせる雰囲気に包まれた。 選手の登場曲にも佐々木にちなんだ楽曲を採用。 佐々木がドジャースで使用しているラテン音楽「BailaloRocky（バイラロ・ロッキー）」や、ロッテ時代に使用した、あいみょんの「今夜このまま」などが流れて会場を彩った。