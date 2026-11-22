ドジャースの佐々木朗希投手（25）が主催する第1回学童野球大会「2026RokiSeries（ローキシリーズ）」は

大船渡市民球場に隣接する室内施設では、佐々木が25年に獲得したワールドシリーズ（WS）優勝リングや、ドジャースでデータ分析などを担当するウィル・アイアトン氏の24年の優勝リングが展示され、見学者の長蛇の列ができた。

展示には佐々木が実際に使用したドジャースのグラブ、スパイク、ユニホームのほか、今大会の優勝チームに贈られるリングやトロフィーも並んだ。 大会関係者は「子供たちは試合が終わると、みんなでガーッと来て、写真を撮ったりしている」と盛況ぶりを明かした。 実は、この展示の設営にも佐々木本人が深く関わっていた。 開幕前日の20日午後1時頃に会場入りし、市職員らと約5時間かけて準備。

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展示物の配置だけでなく、光の反射を防ぐための黒い幕や、窓からの光を遮る段ボール、展示物の下に敷く青いシートまで自ら用意したという。 関係者は「黒幕だけじゃなくて、窓に段ボールで光を遮断して。 めちゃめちゃこだわってます」と証言。 展示の設営に加え、グラウンドのフェンスを並べる作業にも自ら参加した。21日には自主練習を取りやめ、雨でぬかるんだグラウンドの水抜き作業を手伝った佐々木。

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大会の開催だけでなく、子供たちが世界一の証しに触れる貴重な機会も、自らの手でつくり上げていた。