12月2日に横浜BUNTAIで開催される「ONE SAMURAI 6」のオンライン記者会見が26日に行われ、ONEフェザー級（－155ポンド＝約70.3キロ）… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

12月2日に横浜BUNTAIで開催される 「ONE SAMURAI 6」 のオンライン記者会見が26日に行われ、ONEフェザー級（－155ポンド＝約70.3キロ）キックボクシングで対戦する第4代K－1ワールドGPスーパーウエルター級王者の 和島大海 （31＝SHIKA GYM）と モハメド・シアサラニ （24＝イラン）が出席した。

昨年11月の「ONE173」でONEデビュー（ナビル・アナンに惜敗）した和島は、今年4月の「ONE SAMURAI 1」でリカルド・ブラボとのダウンの奪い合いを制してONE初白星。 負傷もありフェザー級トーナメント出場を見送っていたが、復帰戦で強豪と対峙（たいじ）する。 和島は「シアサラニ選手、すごい強い選手っていうのも分かってますし、僕はフェザー級のトーナメントにケガもあったりで出場できなかったので、トーナメントに出場してる選手と戦えるのはすごくチャンスだと思っているので、しっかり頑張りたいと思ってます」と前を向いた。

Advertisement

一方、シアサラニは判定勝ちした昨年5月に続き、今年8月のトーナメント1回戦でも海人と戦い、2回に左ハイキックでKO。10月17日の「ONE SAMURAI 4」準決勝では野杁正明に1－2で判定負けしたが、約1カ月半で再起戦に臨む。