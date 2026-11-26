12月2日に横浜BUNTAIで開催される「ONE SAMURAI 6」のオンライン記者会見が26日に行われ、アトム級（－115ポンド＝約52.2キロ）ムエタイ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

12月2日に横浜BUNTAIで開催される 「ONE SAMURAI 6」 のオンライン記者会見が26日に行われ、アトム級（－115ポンド＝約52.2キロ）ムエタイで対戦する 奥脇竜哉 （26＝エイワスポーツジム）と トンプーン・PK・センチャイ （29＝タイ）が登場した。

ONE参戦後4戦全勝の奥脇は、9月の「ONE SAMURAI 3」でチョーディー・マクジャンディー（タイ）に初回ダウンを奪われながらも、2回左ボディーで逆転KO勝利。 今大会はエイワスポーツジム勢唯一の出場で「1カ月間、エイワの皆さんとしっかり作戦立てて、もう今100％の状態でいつでも試合できる状態に仕上げてきました」と万全を強調した。

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「今は本当に真剣にトレーニングに取り組んでいます。 練習期間は3カ月ほどになります」と語り、日本での試合へ「ワクワクしていますし、海外の日本で試合ができることもうれしいです。 日本の格闘技ファンはムエタイが大好きな人が多いと知っています。 もしそこで自分の名を上げることができたら、すごく誇らしいことだと思います」と目を輝かせた。