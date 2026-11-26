12月2日に横浜BUNTAIで開催される「ONE SAMURAI 6」のオンライン記者会見が26日に行われ、バンタム級（－145ポンド＝約65.8キロ）キック… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

12月2日に横浜BUNTAIで開催される 「ONE SAMURAI 6」 のオンライン記者会見が26日に行われ、バンタム級（－145ポンド＝約65.8キロ）キックボクシングで激突する前RISEスーパーライト級王者の 白鳥大珠 （30＝TEAM TEPPEN）と、第4代シュートボクシング（SB）日本ライト級王者の 手塚翔太 （24＝Sublime guys・GONG－GYM坂戸）が画面越しに火花を散らした。

RISEで2階級制覇を果たした白鳥は、9月のタイトル戦でYURAに4回KO負けし王座陥落。 再起の舞台として選んだONE初参戦へ「僕はONEに参戦した意味っていうのも、しっかりと自分の中であるので。 まずはここをしっかりと、きっちりと倒して、ONEの関係者だったり海外の選手にいろいろと証明したいと思ってます」と闘志を燃やした。 対する手塚は20歳で一度競技を離れた後、21歳での復帰を機に3年間無敗の14連勝中。

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今年4月に基山幹太を下して悲願のSB王座を獲得し、10月には現ONE世界王者スーパーボンのおいヨッドースーパーも判定で破った。 白鳥との対戦については「今までオファーを受けてきた選手の中でも、ゾクッというか背筋がドキッとなるような対戦相手だったんで、すごい素直にうれしいし、それと同時に絶対食ってやろうっていう気持ちになりましたね」と目をぎらつかせ、「団体のチャンピオンとして絶対負けられないプライドがあるんで、シュートボクシングの強さも見せつけていきたい」と意気込んだ。