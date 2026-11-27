ONEチャンピオンシップを主戦場とする人気女子総合格闘家の平田樹（27＝フリー）が27日までにYouTubeチャンネル「HARAJUKU FIGHTERS D… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

ONE チャンピオンシップを主戦場とする人気女子総合格闘家の 平田樹 （27＝フリー）が27日までにYouTubeチャンネル「HARAJUKU FIGHTERS DIARY」に登場し、インスタグラムで募集したファンからの質問に答えた。

好みの男性のタイプや過去の恋愛への自虐から、RIZINやUFC参戦への本音まで赤裸々に語った。

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「RIZINとUFCに出たいですか？ 」との質問には「結構振り幅あるな。 日本か世界か」と応じつつ、現実的な見解を示した。 RIZINについては「今、日本で試合できてるっていうのもあるし」「階級があんまりないっていう、自分の」と説明。