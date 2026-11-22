◇LEGENDSMATCH2026中日OBー巨人OB（11月22日、バンテリンドーム）中日の球団創設90周年を記念

中日の球団創設90周年を記念して行われるOB戦。 出場メンバーの名前が読み上げられるたびに大きな歓声が上がりました。 巨人を率いるのは、“絶好調男”の中畑清さん。 投手陣の順番をスタメンボードに並べましたが、“炎上したら”と予備の投手（若めの今村信貴さんに前田幸長さん）を準備していると堂々と記載しています。

中日は小松辰雄さん。1994年の「10.8」を思い起こさせるようなアツい試合を見せたいと試合前に話していました。 巨人の先発は江川卓さん。 しかし、1球しか投げないと宣言していて、中畑監督も弱り顔。 中日の先発は権藤博さんです。

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野手では中日が1、2番にアライバこと荒木雅博さんと井端弘和さん、巨人は2番と3番の川相昌弘コーチと篠塚和典さんの二遊間です。 そして両チームの4番は巨人が原辰徳元監督に中日が山﨑武司コーチなど、見応えのあるメンバーが並びました。

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小松辰雄、山﨑武司、立浪和義、川上憲伸、権藤博、鈴木孝政、都裕次郎、牛島和彦、鹿島忠、山本昌、今中慎二、岩瀬仁紀、野口茂樹、吉見一起、中尾孝義、中村武志、矢野燿大、谷繁元信、宇野勝、上川誠二、谷沢健一、田尾安志、平野謙、川又米利、彦野利勝、和田一浩、福留孝介、堂上照、豊田誠佑、井端弘和、荒木雅博、浅尾拓也、仁村徹中畑清、江川卓、原辰徳、槙原寛己、定岡正二、川口和久、宮本和知、斎藤雅樹、水野雄仁、桑田真澄、前田幸長、高橋尚成、村田真一、西山秀二、篠塚和典、岡﨑郁、駒田徳広、後藤孝志、江藤智、元木大介、小笠原道大、柴田勲、吉村禎章、緒方耕一、清水隆行、ラミレス、高橋由伸、長野久義、川相昌弘、木田優夫、仁志敏久、村田善則、井納翔一、今村信貴