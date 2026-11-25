今季のプロ野球のタイトル獲得者らを表彰する「NPB AWARDS 2026 supported by リポビタンD」が25日、都内で開催された。最優秀選手賞（… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

今季の プロ野球 のタイトル獲得者らを表彰する「NPB AWARDS 2026 supported by リポビタンD」が25日、都内で開催された。 最優秀選手賞（MVP）は、セ・リーグは三冠王の阪神 佐藤輝明 内野手（27）が2年連続2度目の受賞。

パ・リーグは2冠のソフトバンク栗原陵矢内野手（30）が初受賞した。 最優秀新人賞は、セは巨人竹丸和幸投手（24）、パはソフトバンク前田悠伍投手（21）が選ばれた。 メジャー挑戦が決まったうれしい日に、佐藤にまた新たな称号が加わった。2年連続のセ・リーグMVPは、昨年同様に両リーグ唯一の1000点超えとなる1167点での受賞。 ビデオメッセージで喜びのコメントを寄せた。

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今季は打率3割6厘、39本塁打、106打点で、球団では86年バース以来となる三冠王を獲得。 リーグ連覇に導いた主砲は、タテジマの誇りを口にした。 不在でも主役には変わりなかった。 この日は3度もビデオメッセージで登場。

まずコミッショナー特別賞を受賞し「歴代9人目の三冠王という偉大な先輩方に名前を並べることができて本当に光栄です」と胸を張った。 そして、今季新設された「長嶋茂雄賞」も受賞。

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「長嶋さんはプロ野球を多くの人に愛されるものにしてくださった方です。 長嶋さんのような、走攻守そろった選手になりたいと思ってプレーをしてきました」と先人の偉大さに思いをはせた。

「タイガースの一員であることを、心から誇りに思っています。 いつも一番近くで支えてくれている家族にも、心から感謝しています。 これからも応援よろしくお願いします」。 たくさんの功績を残して、夢へと突き進む。 【磯綾乃】