【MYTREX】累計出荷11万台突破の「VIDO」、11月27日より福岡・静岡エリアでTVCM放映開始！

株式会社 創通メディカル （本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：薛 明鶴）が展開する美容・健康ブランド「 MYTREX （ マイトレックス ）」は、横振動モーションブラシ「 MYTREX VIDO（ マイトレックス ビドー）」のテレビCMを、2026年11月27日（金）より福岡県・静岡県の2エリアで放映いたします。

「MYTREX VIDO」は、独自に開発し発明特許（特許第7355349号）を取得した「横振動モーション技術」を搭載した新発想の頭皮ケアアイテムです。 マッサージガンのパワフルな振動とヘッドスパの心地よさを融合し、頭皮や頭筋を横方向から効率よく揺らす独自のアプローチを実現しました。 2023年発売以来、独自のアプローチと使い心地が支持され、累計出荷台数は11万台※を突破。 楽天市場・Yahoo! ショッピング・Amazonの各ECモールでランキング1位を獲得したほか、商品レビューでは総合評価4.75（レビュー総数2,425件）を獲得しています。

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代表製品には、パワフル振動で本格ケアができるハンディガン『REBIVEシリーズ』、光美容でサロン級ケアを叶える『MiRAYシリーズ』、お風呂でEMSヒップトレーニングができる『AQUAシリーズ』、そして、美肌電流マイクロカレントを搭載した高機能シャワーヘッド『HIHO FINE BUBBLE+e』など、多彩なラインアップを展開しています。1 【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付きCIO フラットスパイラルケーブル CtoC PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイトAnker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応