プレスリリース 【M-1王者】お笑いコンビ・ウエストランドのキャスティング支援を『令和の虎』榊󠄀原清一率いるEMOLVAが実施！YouTube・SNSタイアップの企画から撮影、二次利用設計まで一気通貫で伴走

これにより、一般的なタイアップ施策とは一線を画す、視聴者が最後まで楽しく見入ってしまうエンタメ性とサービス理解の深化を高次元で両立し、認知拡大からWeb広告・SNSでの二次展開までを見据えた成果創出につなげています。

単なる「出演交渉・仲介」にとどまらず、商材のコアバリューを深く理解した企画構成から、タレントの持ち味とサービスの魅力を融合させる演出、現場進行、さらにはプロモーション成果を最大化する二次利用の権利調整まで、全プロセスを一気通貫で伴走いたします。 - 企画内容・構成の事前すり合わせ：ウエストランド様のトーク力を活かし、サービスの魅力を最大限に引き出す動画構成・訴求ポイントの整理- 素材納品・二次利用の権利設計：撮影データの納品管理および、各種Web広告・LP・SNS展開を見据えた二次利用条件の最適化- 著名人・タレント・ビジネスインフルエンサーとの強固なネットワーク140万人のインフルエンサーネットワークに加え、第一線で活躍するお笑い芸人・タレント・文化人・ビジネス界のトップランナーとの幅広いリレーションを構築しています。

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- 「アサインして終わり」ではない一気通貫の伴走体制施策の設計から事務所・クリエイター側との条件調整、撮影現場のディレクション、二次利用の権利設計まで、マーケティング成果につながる全工程を自社で完結します。 ■ お笑いコンビ・ウエストランド様 プロフィール 井口浩之（いぐち ひろゆき）と河本太（こうもと ふとし）により結成された、岡山県出身のお笑いコンビ。 2022年の『M-1グランプリ』にて優勝を果たし、一躍お茶の間の人気を博す。