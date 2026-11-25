12月30日に東京・代々木第二体育館で行われる打撃格闘技イベント「KNOCK OUT.71 ～K.O CLIMAX 2026～」で、KNOCK OUT－RED… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

12月30日に東京・代々木第二体育館で行われる打撃 格闘技 イベント「KNOCK OUT.71 ～K.O CLIMAX 2026～」で、KNOCK OUT－REDライト級（－62.5キロ）王座決定戦が行われる。

昨年6月のタイトル戦以来、約1年半ぶりの再戦。15日に吉田凜汰朗を3回TKOで下したばかりのゴンナパーは、好調の要因に継続的な試合出場などを挙げ「今は80％まで上がってきています」と説明。 重森は「逆に今80％で安心しました。30％とか言われたらって思いましたけど。 これなら良い試合できるかもしれないです」と笑顔を見せた。 前回は3回KO負けで王座を失った重森だが、その後は5連勝と復調。

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当時との違いを問われると「もう別物だと思ってください。 前回はもう連敗中で、すごく自分の中でも焦りがあった時の試合だったし、今は連勝中ですごく気持ちも乗ってるし、練習環境もすごくいいので。 別物の重森陽太を見せられるかなと思います」と自信をのぞかせた。 そして「最高の試合にしたいです。

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例えば10年後、見返した時にどちらのファンも『最高な試合だったね』と言ってもらえるような、そんな1試合ができればいいなと思ってます」と誓った。 一方、3連勝中のゴンナパーも「自分のスタイル通りに戦います。 タイミングがあれば、自分の武器でいつでも仕留められます」と返り討ちを宣言。

「過去に勝っていますが油断はしていません。 全力で戦う準備をしてきます」と引き締めていた。