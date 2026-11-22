TOKYO MXで地上波放送される「MX LIVE」の第3回大会。KNOCK OUT－RED －56・5キロ契約3分3回で、KNOCK OUT－REDスーパー… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

＜打撃 格闘技 KNOCK OUT 「 KNOCK OUT MX LIVE.3」＞◇22日◇福島・ KNOCK OUT 常葉アリーナ（田村市） TOKYO MXで地上波放送される「MX LIVE」の第3回大会。

KNOCK OUT－RED －56・5キロ契約3分3回で、KNOCK OUT－REDスーパーバンタム級（－55キロ）王者の森岡悠樹（32＝北流会君津ジム）が、同フェザー級（－57.5キロ）王者のスラサック・クルーダームジム（29＝タイ）に1回1分9秒、衝撃のKO負けを喫した。 森岡は昨年9月にKNOCK OUT－BLACKスーパーバンタム級王座も手にして両ルール同時制覇を果たしたが、今年3月と6月に晃貴（team VASILEUS）に連敗。6月の再戦ではBLACK王座から陥落し、この日のスラサック戦は約5カ月ぶりの再起戦だった。

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森岡は敗戦を機に一発のパワーに頼るスタイルを見つめ直し、新たなトレーニングを取り入れて攻撃のバリエーションや試合運びを強化。 一階級上の王者であるスラサックを倒せば、REDルールでの同時2階級制覇も視野に入る大一番だった。 しかし、注目の現役王者対決は衝撃的な結末を迎えた。 森岡は立ち上がりからスラサックの猛攻を受け、左フックで最初のダウンを奪われる。

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そのまま立て直すことができず、さらに豪快な左フックを被弾して再びキャンバスに崩れ落ちた。 わずか1分9秒での決着となり、新境地を示したかった森岡は痛恨の3連敗となった。 最初のダウンを奪った時点でKOの手応えがあったかを問われると「いえ、対戦相手もとても強い選手ですので、そういうふうには考えてなかったです」と森岡の実力をたたえた上で、「全力で戦いましたので、自分の力を100％皆さんにお見せすることはできたと思ってます」と振り返った。 相撲・格闘技最新ニュース