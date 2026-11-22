WBCムエタイ日本フライ級王者の渡部蕾（らいな、19＝KNOCK OUTクロスポイント大泉）が、元ラジャダムナンスタジアム認定ライトフライ級王者のサンファー・… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

WBCムエタイ日本フライ級王者の渡部蕾（らいな、19＝ KNOCK OUT クロスポイント大泉）が、元ラジャダムナンスタジアム認定ライトフライ級王者のサンファー・タイクーボン（タイ）に1回2分44秒、TKO勝ちした。

試合はKNOCK OUT－RED －51キロ契約3分3回で行われ、立ち上がりから渡部がスピードで圧倒。 右フック、左ストレートを的確にヒットさせた。 パンチを振り回してくる相手に対し、カウンターの右フックで最初のダウンを奪取。 さらに左、右と連続でパンチを当てて2度目のダウンを奪い、一気に決めた。

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今年2月にWBCムエタイ日本フライ級王座を獲得し、8月に初防衛。9月の前回大会では初のタイ人戦となったゲーオナーカー・ソータナボウォンを1回1分7秒でKOしていた。2戦連続のタイ人撃破で今年5戦全勝、3戦連続KO勝ちとし、戦績を11戦10勝（7KO）1敗とした。 今大会は弟の惺（せいな）と初の兄弟同日出場で、同門の先輩・木村亮彦も参戦。 第1部で惺が判定勝ち、木村が2回TKO勝ちを収め、渡部も快勝でジム勢3戦全勝を飾った。 試合前には12月30日の東京・代々木第二体育館大会への出場にも意欲を示しており、年末の大舞台へ強烈にアピールした。

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「最初の右フックが結構手応えあって、そっからいけるなって確信しました」と振り返り、「最初は結構いいの当たってたんで、倒せるかなと思ったんですけど、ちょっと自分の思った以上には倒れなかったですね」と相手のタフさにも言及した。 相撲・格闘技最新ニュース