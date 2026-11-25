打撃格闘技のKNOCK OUTは25日、都内で「KNOCK OUT.71 ～K.O CLIMAX 2026～」（12月30日、東京・代々木第二体育館）の追加対… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

打撃 格闘技 の KNOCK OUT は25日、都内で「 KNOCK OUT.71 ～K.O CLIMAX 2026～」（12月30日、東京・代々木第二体育館）の追加対戦カードを発。 ルールは未定だが、 KNOCK OUT －BLACKライト級（－62.5キロ）王者の 大沢文也 （35＝ザウルスプロモーション）と、元K－1ワールドGPスーパーフェザー級（－60キロ）王者の レオナ・ペタス （34＝THE SPIRIT GYM TEAM TOP ZEROS／LARA TOKYO）が、－61・5キロ契約で戦うことが決まった。 2人は14年8月の「Krush.44」で対戦し、判定1－0（ジャッジ1人がレオナを支持）の引き分けに終わっており、約12年4カ月ぶりの“決着戦”となる。

犬猿の仲だという両者はそろって会見に登場し、冒頭から激しいトラッシュトークを展開した。 その上で「（レオナは）人としてはめちゃめちゃ嫌いなんですけど、選手としては正直めちゃくちゃリスペクトしてるんで」と言うと、すかさずレオナが口を挟んだ。 すると大沢は激高。

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「うるせえ黙れ、てめえ。 俺が話してんだろ！ 殺すぞ、てめえマジで！ 俺が話してんだよ、お前！

震えてんのか、お前！ おい、ガキ！ 殺すぞ、てめえマジで」などと怒号を飛ばした。 対するレオナは「まず、大沢にプレゼント。

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こいつ、お店で塩かけてね、アレしたんで」とびんに入った塩を差し出して挑発。 そして「お前、なんでKNOCK OUTがこういうふうにアマチュアで選手を育成したり、若いプロを育成してんのに、そういうのに顔に泥を塗るような…」と、大沢の行為を批判した。 それに対して大沢は「めっちゃ滑ってるけど大丈夫、これ？ 」とレオナのコメントを一蹴しつつ、「（仲の良い）龍聖にもすごい怒られて、本当に反省しました」と再び“塩事件”について頭を下げたが、すぐにレオナに反撃。

「俺はただ嫌われてるだけ。 レオナは気持ち悪いと思われて嫌われてる」「他団体のラウンドガールとかにこいつ（レオナ）DM送りまくってるんですよ」と暴露し、会場は騒然となった。 肝心の試合のルールについては、互いの主張がかみ合わず未定。 レオナが「BLACK（ひじなし）のオープンフィンガーでやろうよ」と要求すると、大沢は「何でもいいって言ってんじゃん」と応じつつ、「キックボクシングで勝ちたいからこいつ、BLACK、BLACKって言ってるんですよ。

肝っ玉小さいでしょ」とチクリ。 その後、レオナは試合へ向け「僕は勝ってすっきり年越し、大沢は病院で年越しでいきます」と宣言。 大沢戦のオファーの感想も「ケガもしない、ただ勝つ、お金がもらえる。 ただのボーナスっすね」と余裕の構えで、「秒速で終わらせようと思ってる」と早期決着を予告した。 相撲・格闘技最新ニュース