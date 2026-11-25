12月30日の「KNOCK OUT.71 ～K.O CLIMAX 2026～」（東京・代々木第二体育館）に出場する元KNOCK OUT－BLACK女子2階級制… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

12月30日の「 KNOCK OUT.71 ～K.O CLIMAX 2026～」（東京・代々木第二体育館）に出場する元 KNOCK OUT －BLACK女子2階級制覇王者の ぱんちゃん璃奈 （32＝フリー）が25日、都内で公開練習を行った。

この日は“親代わり”でもある山口元気代表を相手に1分間のミット打ちを披露。 蹴りやヒジなどをテンポ良く打ち込んだものの、終了後に山口代表が「ちょっとかみ合わないんで、もっとかみ合うパートナーを僕、呼んであるんで」と切り出し、10月から交際する6歳年下の恋人が登場した。 ぱんちゃんは首相撲スパーの感想を問われると「家でちょくちょくやってるので、受けるのは初めてじゃないので大丈夫だと思います」とニヤリ。

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試合に向け「（恋人から）ただただ『応援してる』『楽しみ』っていうことぐらいですかね」と、声をかけられていることをのろけ、「やっぱかっこいい姿見せたいなと思ってます」と意気込んだ。 対戦相手のロムフォン・ソー・シララック（19＝タイ）とは、ヒジありのKNOCK OUT－RED女子－48キロ契約3分3回で激突する。

“ムエタイルール”4戦目で、タイ人選手には過去2戦2敗だが、10月にウォン・フーカ（香港）に2回KO勝ちして同ルール初白星。 その勢いのまま、タイ人へのリベンジを狙う。 最近は日本女子ムエタイ界の先頭を走るWBCムエタイ世界ミニフライ級王者・藤原乃愛らと練習をともにすることも多い。

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「彼女は幼少期から首相撲をやってるので、もう組んだらすぐヒザ、ヒザ。 もうどんな形でもバランスが悪くても、とりあえずヒザをすぐ当てて出すっていうのは学んでます」と手応えを語った。 手足の長いロムフォン戦へは「ミドルとかポイント（を取って）当て逃げで勝つ選手だなと思うので。 ポイント当て逃げさせないようにしっかりインにも入るし、インに入った時、首相撲でも戦えるように。

で、遠い距離だと蹴りでも蹴り負けないように。 どの局面でも上回って。 ここ落としたら次ないと思ってるので、絶対勝ちます」と必勝を誓った。