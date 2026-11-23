キックボクシングのK－1は23日、12月29日に神奈川・横浜BUNTAIで開催する「K－1ワールドMAX 2026」の追加対戦カードを発表。“生ける伝説”ブア… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

キックボクシングのK－1は23日、12月29日に神奈川・横浜BUNTAIで開催する「 K－1ワールドMAX 2026」の追加対戦カードを発表。

“生ける伝説”ブアカーオ・バンチャメーク（44＝タイ）とK－1ワールドGP2階級制覇王者の朝久泰央（28＝朝久道場）が－72キロ契約3分3回延長1回で対戦することが決まった。 ブアカーオにとってはこれが「日本ラストファイト」になるという。 ブアカーオは287戦246勝（74KO）25敗14分け2無効試合という圧倒的な戦績を誇るムエタイ界の至宝。2004年の「K－1ワールドMAX」初参戦で小比類巻貴之、決勝で魔裟斗を破って頂点に立つと、06年には佐藤嘉洋、アンディ・サワーらを下して2度目の世界トーナメント制覇を達成した。

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強烈なミドルキックと強靱なフィジカルを武器に、魔裟斗らと中量級黄金期を築き上げた。 近年も、23年5月のRIZINで安保瑠輝也と引き分け、24年3月には木村“フィリップ”ミノルに2回KO勝利。 同年7月のK－1復帰戦ではストーヤン・コプリヴレンスキーと激闘を繰り広げ、「K－1 AWARDS 2024」の最高試合賞に輝いた。 ブアカーオの“日本最終戦”の相手に抜擢（ばってき）された朝久は、第5代ライト級（－62・5キロ）、第8代スーパーライト級（－65キロ）を制した現在のK－1を代表する王者。

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今年9月にはアラッサン・カマラを相手にスーパーライト級王座の初防衛にも成功している。 ブアカーオにとっては名声を築いたK－1のリングで日本のファンに別れを告げる集大成の舞台。 一方の朝久にとっては、階級の壁を超えて旧黄金期の象徴を下せば、名実ともに「新時代のK－1の顔」としての格を国内外へ示す最大の好機となる。