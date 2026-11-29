将棋界のトップ棋士が公開対局で全国を転戦する勝ち抜き戦「将棋日本シリーズ JTプロ公式戦（JT杯）」決勝、永瀬拓矢九段（34）対佐々木勇気八段（32）が29日… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

将棋界のトップ棋士が公開対局で全国を転戦する勝ち抜き戦「将棋日本シリーズ JTプロ公式戦（ JT杯 ）」決勝、 永瀬拓矢 九段（34）対 佐々木勇気 八段（32）が29日、都内で行われた。 持ち時間各10分の早指し戦は、先手の永瀬が勝ち、3度目の決勝進出で初優勝を飾った。

永瀬は終局後のインタビューで、中央に打った桂馬について言及。

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「目指していた局面ではあるんですけど」「最近では指してみようかなと思っていた形の1つだった」などと語った。 そして「ちょっと経験はなかったので、どうなるか分からなかったけど、1手1手手探りで。 難しいと思いながら指していました」と慎重に語った。 22年前の04年には「JT将棋日本シリーズ東京こども大会」（当時）の高学年部門の決勝で2人は対戦しており、当時は佐々木に軍配が上がった。 同年、2人はプロ棋士養成機関の奨励会に同期入会を果たし、切磋琢磨を繰り広げてきた。