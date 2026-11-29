サッカーJ1リーグの第17節10試合が、28日（土）、29日（日）に開催されました。首位FC東京は敵地での横浜F・

首位FC東京は敵地での横浜F・マリノス戦で1－1の引き分け。 FC東京は16戦（11勝5分）、横浜FMは13戦（4勝9分）の無敗記録を継続。 柏レイソルは、ホームでサンフレッチェ広島との上位対決を3－1で制し2位浮上。

敗れた広島は、4試合勝利なし（3分1敗）で4位に後退。4試合連続0－0に終わっていたFC町田ゼルビアは、東京ヴェルディにホームで4－1と5試合ぶりの勝利で3位に順位を上げています。 ヴィッセル神戸はジェフユナイテッド千葉にホームで3－1の勝利、敗れた川崎フロンターレをかわし5位に浮上。 鹿島アントラーズはホームでファジアーノ岡山に後半アディショナルタイムに追いつかれ1－1の引き分け。 昨季王者は最近6試合で1勝と、上位争いに絡めず。

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京都サンガF. Cは4ゴールの快勝で4連勝と復調しています。 残留争いを意識する下位は、目まぐるしい順位が入れ替わっています。 水戸ホーリーホックがＶ・ファーレン長崎との直接対決に1－0で勝利し3連勝達成で、16位から13位にジャンプアップ。