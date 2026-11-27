ローグライク要素を見直し、ギミックを読み解く戦略的なタワーディフェンスへ！

語られたのは、その方針転換の理由でした。

「攻殻機動隊」「カウボーイビバップ」に影響を受けた暗く重い物語や軍装備のデザインへのこだわりから、課金の考え方や日本語ボイスの予定まで。 二人の言葉をたっぷりお届けします。 ──『Gate of Gates』はどんなゲームを作りたいという思いから制作を始めたのでしょうか。 まず私自身がタワーディフェンスをとても好きで「戦略的なタワーディフェンスを作りたい」という思いが大きかったです。

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もう一つはミリタリー色の強い暗い雰囲気のゲームを作りたいということで、この2つの組み合わせが出発点でした。 実は韓国というより日本から多くの影響を受けたと思います。 私の世代は日本の文化に触れながら育ったので。 シナリオ面で一番影響を受けたのは昔から好きな「攻殻機動隊」です。