RソシエダードMF久保建英（25）は公式戦2試合連続のベンチスタートで、今季6度目の出場機会なしで終わった。ここまでの公式戦成績は12試合（先発6試合）、48… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

Rソシエダード MF 久保建英 （25）は公式戦2試合連続のベンチスタートで、今季6度目の出場機会なしで終わった。 ここまでの公式戦成績は12試合（先発6試合）、480分間出場、1得点1アシストとなっている。

しかし、後半26分にジョン・マルティンがマテタへのファウルでPKを取られ、2枚目のイエローカードで退場になったことで状況が一転する。 このPKをマテタに決められると、後半37分に数的不利の状況下で後マクニールに逆転弾を許し、1−2の逆転負けを喫した。

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「スローインからPKを取られ、試合の流れが変わるまでとても良い試合をしていたし、我々の方が優勢だった。 相手にほとんど攻撃させないように試合をうまくコントロールし、実際に決めたゴール以外にも得点のチャンスがあった。 勝利に値したが、ものにすることができなかった」と悔しがった。 ジョン・マルティンが退場になったPKについては、「マテタもジョン・マルティンを引っ張っていたと思う。2人は激しく競り合っていた。