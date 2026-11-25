プロ野球・DeNAは24日、菊地吏玖投手の入団会見を実施。菊池投手は、ロッテから戦力外を受けた時を回顧し「人生のど

菊池投手は、22年ドラフト1位で専修大学からロッテに入団すると、24年には20試合で防御率2.25と好成績を残しました。 ただ今シーズンはなかなか1軍での登板機会を得られず2登板にとどまり、防御率は6.00。

ここまで通算44試合の登板で1勝2敗、2ホールド、1セーブの成績で、11月初旬にロッテから戦力外通告を受けていました。 18日にはDeNAが獲得を発表。 育成選手契約での再スタートとなります。 そして24日に、入団会見が行われ、「戦力外通告をされた時は人生の底ぐらいまで落ち込んでいましたが、横浜DeNAベイスターズからお話をいただいた時は、心の底から震え上がるような気持ちになりまして、もう一度チャンスをいただけたことが本当に嬉しかったです」と当時の心境を明かしました。

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また来季に向けては「自分の強みとしては、どんな場面でも、どれだけ長いイニングであろうが短いイニングであろうが関係なく、突っ込んでいけるところは持ち味です。 とにかく早い段階で支配下契約を勝ち取り、一軍で投げて結果を残すことが求められるので、どんな場面でも『困ったら菊地』と呼んでもらえるような選手になりたいと思います」と意気込みも明かしています。