「Polaris」の開発が本格化、CD PROJEKTが新作ウィッチャーの詳細を明かす

CD PROJEKTは11月27日、ウィッチャー新作「Polaris」について、本格的な開発段階に入ったと発表。同作は、物語導くオープンワールドRPGとして位置づけられ、2022年に存在が明らかにされた作品。新作は3部作の第一作目となる予定で、CD PROJEKTはこの新エンジン移行を決断した理由について、技術共有の観点から、Unreal Engine 5を選択したと説明。