日本市場に『シール』が導入されて比較的早い段階で、RWDとAWDモデルの乗り比べをしてみた。その際に感じたのはAWDの乗り味に少なからず違和感があったことだ。

どんな部分かというと、過去の記述をそのまま記すと「不正路面に対して車体に返ってくるカウンターパンチが尋常ではなく、硬いというよりも往なせていない印象が強く残った」という点。

それにもう一つは「ステアリングの動きとスロットルの開きに対して、クルマの動きが上手く調律されていないというか、どうもバラバラの印象が強い」というものであった。 これは2025年3月ことである。 その後2025年10月に、BYDはサスペンションの見直しを行った。 従来AWDモデルには、機械式の油圧可変ダンパーが装備されていたが、これをRWDモデルに新たに装備し、AWDモデルには全く新しい電子制御式サスペンション「DiSus-C」が搭載されたのである。

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「DiSus」と呼ばれる技術は、電子制御サスペンションには違いないが、発表を見ると「インテリジェント・ボディ・コントロール・システム」と呼ばれており、サスペンションの働きを示す垂直方向のみならず横方向、前後方向をも協調制御できるのだという。 そしてこのシステムは、BYD及びその傘下にあるブランドに共有され、車種によって異なるセッティングを持つ「DiSus-P」、「DiSus-A」が用意されている。 もちろん中国の自動車メーカーとしては、車両制御技術の全領域を自社で保有する、初の自動車メーカーでもある。