プレスリリース 【Buttery】大丸心斎橋店で11月25日～12月8日の期間限定ポップアップ！フランス産発酵バター＆塩バターを味わうバターサンドやクッキー缶も登場

バターにこだわる洋菓子店「Buttery（バタリー）」が、大丸心斎橋店本館地下1階イベントスペースに出店。 バターサンドやトリュフチョコ、クッキー缶、フィナンシェなどの焼き菓子は冬ギフトにおすすめ！

こだわりのバターを使用した香り高いスイーツを取り揃える洋菓子店「Buttery（バタリー）」は、2026年11月25日（水）～12月8日（火）の期間限定で、大丸心斎橋店の本館地下1階イベントスペースにてポップアップストアを出店します。 さらに、華やかな花柄デザインが目を惹くバタリークッキー缶、フィナンシェやリーフパイなどの焼き菓子ギフト、生トリュフショコラなどもご用意しております。 冬の贈り物やクリスマスギフトにもおすすめです。 Buttery（バタリー）は名前のとおり、バターにこだわった香り高いお菓子を作っています。

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このたび大丸心斎橋店の期間限定ポップアップストアで発売するのは、3種類のバターサンドを贅沢に食べ比べできる『バタリーサンド（THREE BUTTER COLLECTION）』です。 豊かな風味とコクが特徴の「フランス産発酵バター（AOP）サンド」、北海道バターにゲランドの塩をあわせた「塩バターサンド」、焦がした北海道バターの香ばしさが楽しめる「焦がしバターサンド」を1箱に12個アソートしました。 アンティークピンクの花柄クッキー缶にリボンアレンジを合わせて華やかで贅沢な一品に。