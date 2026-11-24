２４日に放送されたＮＨＫ「会社員」では、るり（南沙良）が、英理子（吉田羊）に会社ぐるみでハラスメントを隠ぺいしていたという調査書を見せ、今度こそやるべきことをやってくれと頼むも、英理子がまさかの行動に。ネットでも悲鳴が上がった。 安西が、過...

２４日に放送されたＮＨＫ「会社員」では、るり（南沙良）が、英理子（吉田羊）に会社ぐるみでハラスメントを隠ぺいしていたという調査書を見せ、今度こそやるべきことをやってくれと頼むも、英理子がまさかの行動に。

ネットでも悲鳴が上がった。 安西が、過労死案件に関わっていた疑惑が浮上し、るりは、コンプラ室の正則（ココリコ田中）、コンプラ室長の佐々木（信田昌之）と一緒に、証拠集めに奔走する。 さらに経営戦略本部長の桜井（前川泰之）が、山岸のパワハラを訴えにコンプラ室へやってくる。 佐々木は、今ある証拠を調査書にまとめ、経営陣と距離のある社外監査役に報告することを決めるが、山岸のパワハラ処分が全く進まないことに業を煮やした桜井が再びコンプラ室へ。

Advertisement

被害者が増えてしまうことに危機感を募らせたるりは、その調査書を英理子に持っていき、取締役としての力を正しく使ってくれと言い放つ。 英理子はその報告書を安西（尾美としのり）の所へ持っていき、書いてある事は事実か？ と問い詰めると、安西はそれを認めた上で、表沙汰になれば会社が傾き、社員が路頭に迷うと、組織の論理を振りかざす。 よく考えろと言われた英理子は、結果、その報告書を再びシュレッダーにかけてしまう。