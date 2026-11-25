横浜流星主演のＴＢＳ系ドラマ「ＬＯＳＴ１０」第６話が２０日に放送された。 北海道の支樺岳（しからだけ）で、行方不明者６人の遭難事故が起きる。刑事・小駒（横浜）、保険調査員の直（小栗旬）の２人で事故の真相に迫る。

【ＬＯＳＴ１０】あっ！ 盗聴してる…？

「こいつ絶対クロ」の決定的場面…不自然に開いたバッグの中でレコーダー録音か【ネタバレあり】田畠元香（飯豊まりえ）の手帳を読んだ直は、田畠の娘・乃々（木内天奏）の主治医である小児科医・吉野（井口理）と喫茶店で対面した。 吉野は「どうなんですか？ 田畠さんの生命保険、乃々ちゃんは受け取れそうですか？ 」と聞いた。

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直が「その件、ご意見をうかがいたいんです。 先日、田畠さんの経済状況については少しお話ししましたよね。 ちょっと小耳に挟んだんですが…」と話しだした所で直のバッグが大きく映しだされた。 直は、病院で小駒に制止された際、バッグに触られるのを極端に嫌がったように田畠の手帳が事件にまつわる重要な手がかりだと認識している。

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警戒している吉野を前に、理由もなく手帳の入ったバッグのチャックを開いているのは不自然。 吉野と喫茶店に入る直前、病院で吉野のバイクに何かを取り付けるような動きをしたことからも、直が吉野に対して決定的に疑惑の目を向けていることは明らか。 東京から北海道に帰還した際、真っ先に向かったのも吉野のもとだった。

ここまで物語の展開をリードする形で真相に迫ってきた直が、東京でのハルネ（斉藤由貴）捜索を中止してまで吉野の調査に全精力を傾けていることから、ＳＮＳでも「吉野先生怪しすぎる」「吉野先生何かしら一枚噛んでるでしょ」「吉野医師も誰かに命じられてやってるのかも。 それでも吉野医師は絶対クロって感じするー！ 」「お母さんを脅してたのこいつやろ！！ 」「吉野が一味だとほぼ確定」などのコメントが寄せられていた。