横浜流星主演のＴＢＳ系ドラマ「ＬＯＳＴ１０」第６話が２０日に放送された。 北海道の支樺岳（しからだけ）で、行方不明者６人の遭難事故が起きる。刑事・小駒（横浜）、保険調査員の直（小栗旬）の２人で事故の真相に迫る。

【ＬＯＳＴ１０】１人忘れてない！？ 絶対に重要人物なのに出番わずか「あのまま終わるわけがない」「わざわざキャストするかなぁ」【ネタバレあり】直は、田畠元香（飯豊まりえ）の娘・乃々（木内天奏）の高額な治療費に思い悩む。

小駒は、直が亡くなった愛娘と乃々を重ね合わせていることに気付き「不正な請求とかしませんよね…？３０００万、騙し取るのと同じですよ？ 」と警告した。 直は苦笑しながら「成長してるじゃーん？ 全てを疑え」と返した。

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直と別れた後、小駒は亜矢（中村アン）の勤務する中学校で見つかった錠剤を託される。 小駒が北海道警察本部組織犯罪対策課・門伝（兵頭功海）に確認を依頼すると「成分は、ほぼ『ＣＡＮ-ｄ』」であることが明らかになった。 さらに小駒は、門伝との会話で「民泊の金」のことを直が自身に隠していることを知る。 急展開が続く中、ＳＮＳでは北海道警察・北見方面本部の指導官である遠藤（吉沢悠）のことが話題に。

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遠藤はドラマ序盤にわずかに登場した程度。 数々の話題作で重要な役をこなしてきたベテラン俳優にしては、ここまで不自然なほどの贅たく使いとなっている。 ＳＮＳでも「気になるのが吉沢悠演じる道警の遠藤 ただのお偉いさん役にわざわざ吉沢悠キャストするかなぁ」「吉沢悠だってあのまま終わるわけがないと思ってる。 中の人のキャリアから考察」などのコメントが寄せられていた。