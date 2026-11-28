横浜流星主演のＴＢＳ系ドラマ「ＬＯＳＴ１０」第７話が２７日に放送された。 北海道の支樺岳（しからだけ）で、行方不明者６人の遭難事故が起きる。刑事・小駒（横浜）、保険調査員の直（小栗旬）の２人で事故の真相に迫る。

小駒は、田畠元香（飯豊まりえ）の手帳を川に捨てた直を署で取り調べるが、直は「捨ててない。 落としました。 読んでないから分かりません」としらを切り続ける。 小駒は、直が乃々（木内天奏）への保険金支払いを最優先し、手帳の内容や「民泊の金」など、徹底的に情報を隠していることに不信感を募らせる。

署を出た直は、妻・あかね（市川実日子）に乃々への保険金支払いについて相談。 あかねは、夫が危ない橋を渡ろうとしていることを察して「どこまで無理やりやろうとしてるか話せる？ 私に言えないくらいならやらない方がいい」と説得した。 直も、妻との会話で踏みとどまるように決意したかに見えた。

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直は、手帳のコピーを小駒に渡し「田畠さんが脅されていた証拠にはなる。 反面、犯罪にも関わってた証拠にもなる。 僕の観点から言えば、そのノートは諸刃の剣だ」と説明し「薬物で、もう誰も死なせたくない君の気持ちは分かってる。 捜査に役立ててください」と頭を下げた。