横浜流星主演のＴＢＳ系ドラマ「ＬＯＳＴ１０」第７話が２７日に放送された。 北海道の支樺岳（しからだけ）で、行方不明者６人の遭難事故が起きる。刑事・小駒（横浜）、保険調査員の直（小栗旬）の２人で事故の真相に迫る。

吉野医師（井口理）は猿渡亜矢（中村アン）を人質に小駒を脅迫。 二階堂（金子昇）に関する捜査資料を要求した。 善良な医師だと思われてきた吉野の豹変と暴走が描かれ、指定薬物「ＣＡＮ-ｄ」や田畠元香（飯豊まりえ）の飛び降りにも関与してるとの見方が浮上したが、一連の行動には矛盾点も。

吉野は小駒を相手に捜査資料を脅迫するという危険な橋を渡っているにもかかわらず実際には亜矢を誘拐していない。 亜矢の車をエンストさせて何者かにスマホを盗ませている。

Advertisement

「連絡がつかない」という点のみで亜矢の誘拐を装うのはあまりにリスクが高く、仮に亜矢と小駒がスマホ以外の手段、パソコンのメール等で連絡を取れていれば策略は簡単に露呈してしまう。 思惑に気づかれたときは現役の刑事を相手に窮地に追い込まれるのは必然で、今回はナイフを武器に小駒の拘束から逃れることができたが、自身が優位に事を進めるためにも実際に亜矢を誘拐してしまっていた方が安全だったのは間違いない。