プレスリリース 【Amazon ブラックフライデー】冬のお出かけ・ギフトにおすすめ RORRY のモバイルバッテリーがお得に

「バッグの中でケーブルが絡まるのが苦手」と感じている方にぜひ手にしてほしい、2 本ケーブル内蔵の MagSafe 対応モバイルバッテリー。 両面同時充電に対応し、Lightning・USB-C を標準搭載。

旧型 iPhone から最新機種、Android 端末まで幅広くカバーします。iPhone・Apple Watch・イヤホン・取り外し式モバイルバッテリーを一台にまとめた 4in1 仕様。 マグネットでピタッと吸着するだけで充電が始まり、デスクやナイトテーブルをすっきりと整えます。 普段は据え置き充電スタンド、外出時は本体を引き抜けばそのままモバイルバッテリーに変身。10000mAh の容量で iPhone を約 2 回フル充電可能。 PSE 認証取得済みで安心、夜間に便利な消灯機能も搭載しています。

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スマホ、Apple Watch、AirPods、取り外し可能なモバイルバッテリーの最大 4 台をまとめて充電できます。 マグネットでピタッと吸着、置くだけで自動的に適切な位置に合わせて充電がスタートします。5000mAh 市場想定価格 7,599 円のところ、26％OFF の 5,641 円で販売いたします。10000mAh の大容量を手のひらサイズに凝縮し、最大 4 台同時充電に対応。 丸みのある柔らかい曲線デザインとカラビナを備え、持ち歩くたびに心地よさを感じられる一台です。 Apple Watch は置くだけで急速充電ができ、45 分で 0％から 80％まで充電。