ロリー・ジャパン株式会社MagSafe 対応・ケーブル内蔵・おしゃれなモバイルバッテリーが対象、先行セール 11 月 27 日 よりスタート、人気シリーズが最大 50％OFF＋限定 10％OFF クー…

「バッグの中でケーブルが絡まるのが苦手」と感じている方にぜひ手にしてほしい、2 本ケーブル内蔵の MagSafe 対応モバイルバッテリー。 両面同時充電に対応し、Lightning・USB-C を標準搭載。

旧型 iPhone から最新機種、Android 端末まで幅広くカバーします。 iPhone・Apple Watch・イヤホン・取り外し式モバイルバッテリーを一台にまとめた 4in1 仕様。 マグネットでピタッと吸着するだけで充電が始まり、デスクやナイトテーブルをすっきりと整えます。 スマホ、Apple Watch、AirPods、取り外し可能なモバイルバッテリーの最大 4 台をまとめて充電できます。 マグネットでピタッと吸着、置くだけで自動的に適切な位置に合わせて充電がスタートします。

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Apple Watch 対応高速磁気充電器を内蔵し、2500／5000／10000／20000mAh の 4 種類の容量から選択可能なシリーズです。 Apple Watch は置くだけで急速充電ができ、45 分で 0％から 80％まで充電。 専用ケーブルが不要です。 Type‑C と iPhone 用の 2 本のケーブルを内蔵し、最大 4 台同時充電に対応します。 30W 急速充電に対応し、Apple Watch 用の 5W 充電モジュールも搭載。