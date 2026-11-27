ONO貿易株式会社愛用アケコンを、挿すだけでPS5にそのまま復活。設定不要の超低遅延設計で、EVO 2025「Best Product」を受賞。150種類以上の有線コントローラーに対応するコンバーター…

ONO貿易株式会社（本社：東京都港区赤坂）は、台湾発のゲーム周辺機器ブランド「Brook」の日本正規代理店として、超低遅延コンバーター「Brook Wingman FGC2」を、年内最後のビッグセール「Amazonブラックフライデー」にて期間限定の特別価格で販売します。

本製品は、世界最大級の格闘ゲーム大会「EVO」で使用が認められ、EVO 2025では「Best Product（年間最優秀プロダクト賞）」を受賞したコンバーターです。 USBに挿すだけの設定不要で、PS3・PS4時代から使い込んできた愛用のアーケードコントローラーを、PS5でそのまま使えるようにします。 Wingman FGC2は、USBに挿すだけで、PS3・PS4時代から使い続けてきた愛用のアケコンをPS5でそのまま使用可能にする超低遅延コンバーターです。 設定は不要。

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オンラインでの練習も、大会本番の一瞬の判断も、遅延を気にする必要はありません。 自宅でのオンライン対戦も、大会本番のステージも、ずっと「いつもの感覚」のまま。 デバイスの制約に縛られない格闘ゲーム体験への、最良の選択がここにあります。