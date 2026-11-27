Amazonブラックフライデーで狙いたい高性能ロボット掃除機「Roomba Plus 415 Combo」を編集者が実際にレビュー。コンパクトながらパワフルな吸引力を備え、水拭きからメンテナンスまで自動化。忙しいビジネスパーソンの暮らしにフィットする、機能性とコストパフォーマンスを兼ね備えた一台の実力を紹介します。

」は、専用の「Roomba Home」アプリから清掃を操作できる。 家全体を掃除するだけでなく、キッチンや仕事部屋など、掃除したい部屋を指定することも可能だ。 しかも、外出先からでも操作できるのがありがたい。

個人的にとくに便利だと感じたのは、曜日や時間を指定して清掃をスケジュール化できることだ。 これまでは「ああ、帰ったら掃除しないと」と考えながら仕事をしたり、掃除しようと思っていたのに忘れてしまったりすることもあった。 しかし、あらかじめ清掃時間を設定しておけば、毎回掃除のタイミングを考える必要がない。 自分が仕事をしている間や外出している間に、床の掃除が済んでいる。

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帰宅してきれいになった床を見れば、家事を一つ終えなければならないというプレッシャーも軽くなるだろう。 掃除そのものの時間が減るのはもちろん、「掃除しなければ」という小さなタスクを頭から減らせることも、忙しく働く人にとって大きなメリットだ。 もう一つ、使っていて感心したのが、AutoWash™ 充電ステーションによるメンテナンスの自動化だ。