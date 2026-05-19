【5つのキーポイント】家族で poblenews を利用して子どもたちの作品を残すことのメリットと方法とは？

子どもが日々描く絵や、保育園・幼稚園・学校から持ち帰る工作は、家族にとってかけがえのない成長の記録です。 一方で、作品は年々増え続け、保管場所に困ったり、捨てることに罪悪感を覚えたりする家庭も少なくありません。

キッズアートは、そうした『捨てられない。 でも全部は残せない』という親の悩みに寄り添い、子どもの作品を一冊のフォトブックとして残すサービスです。 かさばる作品をコンパクトにまとめながら、子どもの成長や表現を、親子で何度も見返せる形に残します。 自分で描いた絵や作った作品が一冊の本になることは、子どもにとっても特別な体験です。

まるで自分がアーティストになったように感じられたり、『自分の作品を大切にしてもらえた』と実感できたりすることで、自信を持つきっかけにもつながります。 子どもの作品は、紙の絵だけでなく、折り紙、工作、立体物など形も大きさもさまざまです。 すべてをそのまま保管し続けるにはスペースが必要で、整理のタイミングに悩む家庭も多くあります。 キッズアートでは、専用ボックスで送られた作品を撮影・データ化し、フォトブックとして編集します。

収納ケースにしまい込むのではなく、本棚に置いて家族で見返せる一冊にすることで、作品整理を前向きな体験に変えていきます。 自分の絵や工作が本の中に並ぶことで、子どもは『自分の作ったものには価値がある』と感じやすくなります。 家族でページをめくりながら作品を見返す時間は、子どもの表現を認め、次の創作意欲を育むきっかけにもなります。 子どもの絵を読み替えたAIアニメーションでは、紙の上に描かれたキャラクターや世界観が動き出します。

また、プレミアムプランでは、子どもの絵をもとにした手のひらサイズのフィギュア制作にも対応しています





