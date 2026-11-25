プレスリリース 【2026年9月度・地域別動向】新規開院164件のうち4割超が関東信越、病床数は全国で508床の純減。フロッグウェルが「都道府県別の医療機関変動分析」を公開

エリア別の営業戦略を支援する「医療機関マスタ差分データ分析レポート」の9月度地方版をリリース。 全国ブロックのデータから、都市部のクリニック開院集中や地方での病院再編・機能転換の最新動向を可視化。

医療データ分析およびシステム構築支援を行うフロッグウェル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：小谷 直也）は、自社で提供・販売する「医療機関マスタ」の更新データを活用し、2026年9月度の都道府県・ブロック別変動を詳細に分析したレポートを公開いたしました。 本レポートは、医療機器メーカーや製薬会社、医療従事者向け人材紹介・派遣事業者等のエリアマーケティング・営業戦略を支援することを目的としており、今後も1ヶ月ごとに「全国版」とあわせて定期発信を行ってまいります。 医療機関の動向は地域ごとに大きく異なります。

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都市部での新規開院や法人化が進む一方で、地方における病院の合併・統合や施設種別の転換（診療所から病院への移行など）など、エリアごとに生じる課題や求められるソリューションは多岐にわたります。 フロッグウェルでは、厚生労働省のオープンデータを独自に名寄せ・加工した「差分データ」を用いることで、表面的な数値だけでは見えてこない「地域ごとの変化の兆し」を浮き彫りにしています。

- 新規開院は関東信越（42.1%）と近畿（26.2%）の大都市圏に集中全国164件の新規開院（すべて診療所）のうち、関東信越が69件（42.1%）、近畿が43件（26.2%）を占め、大都市圏への偏在が鮮明です。 都道府県別では東京都（34件）、大阪府（30件）、愛知県（16件）、福岡県（14件）、神奈川県（11件）が上位となりました。 - 勤務医数の変動施設は2,791施設。 大都市圏を中心に体制変化が継続勤務医数に変動があった施設は全国で2,791施設にのぼりました。

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地域別では関東信越が945施設（33.9%）で最多となり、近畿（633施設）、東海北陸（368施設）、九州（319施設）が続いています。 都道府県別では大阪府（339施設）、神奈川県（193施設）、千葉県（181施設）、愛知県（174施設）、東京都（171施設）で体制シフトが目立ちます。 - 経営体変更は53件。 関東信越（30.2%）をはじめ都市部・地方中核都市で法人化が進行個人から法人への移行（38件）を含む経営体変更（全国53件）は、関東信越が16件（30.2%）で最多、次いで東海北陸（12件）、近畿（11件）となりました。

東京都（7件）、埼玉県（5件）、愛知県（4件）、大阪府（4件）を中心に、法人化に伴う契約情報やアプローチ先の更新が必要な動きが見られます。 病床数は増加458床に対して減少966床となり、差し引き508床の減少となりました。 地域別では九州（増加197床・減少226床）や近畿（増加179床・減少114床）、北海道・東北（増加9床・減少299床）で大きな動きが発生しています。 特に北海道（減少279床）や東京都（減少100床）での減床が目立つ一方、福岡県（増加148床）や京都府（増加146床）では大幅な増床が確認されました。

管理者変更（全国270件）は関東信越が112件（41.5%）を占め、東京都（51件）、大阪府（30件）、神奈川県（15件）が上位となりました。 また診療科の変動（全国336施設）は関東信越と東海北陸が各87施設（25.9%）で並び、都道府県別では愛知県（76施設）が東京都・大阪府（各34施設）を大きく上回る動きを見せています。 当月は「出会いの里病院」の福岡聖恵病院への合併・統合や、「ウェルネス西崎病院」の西崎病院への移転・病棟合併をはじめとする病院の廃止・休止が4件確認されました。

一方で「仙台桃太郎病院」「宇治徳洲会リハビリテーション病院」の2施設では診療所から病院への施設種別変更が行われており、地域の医療提供体制における機能分担と再編が進行しています。