株式会社ギャプライズ1位はリビングダイレクトの73.0%。FLYMEe、イケア公式までの3サイトが1.8ポイント差で並ぶデジタルビジネス支援を行う、海外SaaS商社の株式会社ギャプライ…

1位はリビングダイレクトの73.0%。 FLYMEe、イケア公式までの3サイトが1.8ポイント差で並ぶ デジタルビジネス支援を行う、海外SaaS商社の株式会社ギャプライズ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：甲斐 亮之、以下「当社」）は、住まい・インテリア関連サイトを対象とした「表示速度ランキング 2026年11月版」を発表した事をお知らせします。

当社が選定した23サイトを、実際のユーザーの計測データ（Google社のChromeユーザーエクスペリエンスレポート、2026年10月集計）をもとに「1秒以内表示率」で順位づけしました。 23サイトの1秒以内表示率の中央値は38.1%でした。 当社が同じ計測条件で集計した7業界では、家電・電子機器と同じ値で、最も低い中央値です。 上位では3サイトが70%を超えた一方、50%以上に届いたのは7サイト（30.4%）にとどまりました。 調査方法（集計方法、算出方法）：Google社のChromeユーザーエクスペリエンスレポートの公式データセットを使用。

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日本国内のモバイル（スマートフォン）からの表示データを集計し（回線種別による絞り込みなし）、「1秒以内表示率」を主軸指標として比較しています。 参考指標として、2.5秒以内表示率・p75 LCP・INP・CLSを併記しています。 LCPとは、Largest Contentful Paint（最大視覚コンテンツの表示時間）の略で、Googleが定めたCore Web Vitals（ウェブの重要指標）の1つです。 ウェブページを開いてから、画面の主要な部分（通常は一番大きな画像や見出しのテキスト）が表示されるまでの時間をLCPは測定します。