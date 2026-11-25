ホリデーシーズン到来！ 自分へのご褒美にビジネスモバイルノートPCはいかが？ 今回は軽くて使い勝手◎の「ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition（14型 Intel）」をチェック。Core Ultra（シリーズ2）搭載のプレミアムモデルです。

基本構成はCPUがIntel Core Ultra 5 226V、メモリーは16GB（LPDDR5X-8533MT/s）、そしてストレージは256GB SSD（M.2 2280 PCIe-NVMe Gen4 TLC OPAL対応）。

OSはWindows 11 Home 64bit。 モバイル機ながらCore Ultra（シリーズ2）搭載のプレミアムモデルとなっています。 基本構成は14型WUXGA（1920×1200）IPSパネル液晶でノングレア、sRGBカバー率100％、輝度500nit、リフレッシュレート60Hz。 縦に広いアスペクト比16：10の画面はビジネス作業にもってこいです。

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